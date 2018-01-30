Одноклассник рассказал о плевавших в Вечный огонь школьницах

Ученик школы № 1 Абинского района Краснодарского края рассказал радиостанции «Говорит Москва» о танцевавших у Вечного огня и плевавших на него одноклассницах.

По словам юноши, обе девушки учатся на четверки и пятерки, никогда не высказывались негативно в адрес ветеранов Великой Отечественной войны и не конфликтовали с учителями. После инцидента с ними провели беседу. «Они сидели в классе и все слушали, после этого они заплакали», — отметил школьник.

Материалы по теме Остаемся зиговать Кальяны, тверк и фашистские приветствия у Вечного огня

По данным радиостанции, полиция составила на девушек административный протокол о мелком хулиганстве. Стражи порядка встретились с их родителями и также привлекли их к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

29 января сообщалось, что две школьницы, гулявшие в парке 30-летия Победы города Абинска, решили погреться у Вечного огня. Одна из них стала плевать на пламя, затем они станцевали вокруг чаши с огнем. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись была опубликована в сети и стала предметом для полицейской проверки.

Новая Кубань / YouTube

Стражам порядка ученицы пояснили, что не знали о том, какую общественную значимость представляет мемориал.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!