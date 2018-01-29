Российские школьницы заплевали Вечный огонь и попали на видео

Новая Кубань / YouTube

В Краснодарском крае две школьницы, гулявшие в парке 30-летия Победы города Абинска, решили погреться у Вечного огня. Одна из них стала плевать на пламя, а затем девушки станцевали вокруг чаши с огнем. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись опубликована на YouTube-канале издания «Новая Кубань» в воскресенье, 28 января.

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По данным «Комсомольской правды на Кубани», полиция проводит проверку по факту произошедшего, девушек заставили писать объяснительные. «В школу вызвали родителей и провели профилактическую беседу. Школьницы поставлены на учет», — отметила директор учебного заведения Светлана Осинцева.

Полицейским ученицы пояснили, что не знали о том, какую общественную ценность представляет мемориал.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Ульяновске неизвестные молодые люди сушили вещи и жарили сосиски на Вечном огне. Полиция начала проверку по факту публикации соответствующего снимка в соцсетях.

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