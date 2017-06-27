Москвича осудили за сжигание венков на монументе Славы в Саратовской области

Жителя Москвы приговорили к 30 часам обязательных работ за сожжение венков на мемориале Славы в парке города Балашов Саратовской области. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Казаченко.

Подозреваемый был задержан в ночь на 19 мая. По предварительным данным, 23-летний мужчина был пьян. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).

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В июле 2016 года в Санкт-Петербурге мужчина пожарил на самодельных шампурах шашлыки на Вечном огне на Марсовом поле.

В марте того же года в Армавире на 12 суток арестовали местного жителя, раскурившего кальян от Вечного огня, его подругу оштрафовали на тысячу рублей. Суд признал 23-летнего безработного и его 20-летнюю знакомую виновными в мелком хулиганстве.