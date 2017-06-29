Юные жительницы Урала сожгли венок в Вечном огне

В городе Южноуральске Челябинской области возбуждено уголовное дело о вандализме (статья 214 УК) в отношении двух несовершеннолетних девушек за осквернение мемориала павшим в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте региональной прокуратуры в четверг, 29 июня.

«27 июня 2017 года, около 4 часов утра они, находясь в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений, бросили венок на искусственный очаг "Вечного огня"», — отмечено в тексте.

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Оперативники установили причастность к этому деянию двух несовершеннолетних девушек 2001 года рождения. Они признали свою вину в содеянном.

По данным прокуратуры, задержанные действовали «из хулиганских побуждений», конкретные мотивы не уточняются.

Снимки с видом мемориала после инцидента опубликованы в паблике «Южноуральск | Город на ладони» во «ВКонтакте».

На фотографиях заметно, что от постамента Вечного огня отвалились облицовочные гранитные плиты. По данным регионального информагентства «Новый День», повреждения нанесли те же вандалы.

Ранее, сообщает агентство, аналогичный эпизод на этом же мемориале произошел в марте 2017-го. Тогда венок в огонь бросил 12-летний школьник. С ним был приятель, который наблюдал за происходящим. Из-за горящего пластика почернел барельеф с изображением героев Великой Отечественной. Впоследствии одного из подростков отправили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.