Дети на Ямале из любопытства забросали Вечный огонь снегом

В Салехарде дети забросали снегом Вечный огонь у расположенного на площади Победы памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Информация о произошедшем поступила в отделение полиции 20 февраля. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленных у мемориала, сотрудникам органов удалось установить четверых подозреваемых в возрасте от 10 до 12 лет.

Дети объяснили свой поступок любопытством, они не знали о ценности данного символа.

Со школьниками и их родителями были проведены профилактические беседы. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции со своей стороны проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как пишет местная газета «Красный Север», по словам прибывшего на место происшествия работника газовой службы, подобные случаи в Салехарде происходят как минимум раз в месяц.

Первый установленный в 1975 году в Салехарде памятник погибшим в Великой Отечественной войне представлял собой обелиск с Вечным огнем. Спустя 20 лет появился новый мемориальный комплекс: рядом со ставшим выше обелиском расположилась скульптура солдата. Позднее там были размещены плиты со списками погибших ямальцев.

По информации сайта «Регион89.рф», на войну с Ямала ушел каждый пятый житель (всего в округе в 1941 году проживало 49 тысяч человек, на фронт было призвано почти девять тысяч). Каждый четвертый — 2281 — не вернулся.

