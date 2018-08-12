Вандалы попытались разжечь мангал на Медном всаднике

В Санкт-Петербурге группа молодых людей забралась на памятник Петру I и, по словам очевидцев, попыталась установить на нем мангал. Об этом говорится на странице Государственного музея городской скульптуры во «ВКонтакте».

«Трудно писать без эмоций. Трудно поверить, что кому-то могло прийти в голову совершить такой поступок. Лица людей, для которых великое искусство и культурное наследие страны не значат ничего — на фотографиях», — говорится в сообщении под фотографией вандалов.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали двух молодых людей 20 и 32 лет. В их отношении составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

Ранее 8 августа в Санкт-Петербурге задержали 36-летнего нетрезвого мужчину, рвавшего цветы и венки и забросавшего ими Вечный огонь на Марсовом поле. В отделе полиции на него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

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