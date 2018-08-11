Статую святого XII века осквернили синей кошачьей мордой

Полиция Испании разыскивает поклонника рок-группы Kiss, который нарисовал на мраморной статуе святого в соборе Сантьяго-де-Компостела XII века кошачью морду, пишет испанское издание The Local.

По данным издания, утром в понедельник, 6 августа, паломники прибыли на святое место и увидели нарисованные синей краской кошачьи глаза, усы и нос на потертом от времени лице статуи на фасаде собора. Ниже стояла подпись Kiss, подсказывающая, что «макияж» имитировал сценический грим ударника группы Эрика Сингера.

Полиция обратилась за помощью в поиске вандалов к пользователям Twitter, разместив в соцсети пост с фотографией испорченной статуи.

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«Собор Сантьяго — это объект Всемирного наследия. Он принадлежит всем нам. Помимо демонстрации полного отсутствия уважения и цинизма, вандализм также является преступлением. Помогите нам найти человека или людей, ответственных за это», — говорится в сообщении.

Преступникам грозит штраф в размере до 150 тысяч евро за разрушение национального наследия.

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