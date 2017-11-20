Появилось видео тушения Вечного огня в Киеве цементом

Предприятие «Киевгаз» на своей странице в Facebook опубликовало видео, на котором вандалы тушат Вечный огонь в парке Славы в Киеве.

На кадрах видно, что группа людей подходит к монументу, затем огонь угасает.

Коммунальщики сообщили, что восстановили подачу газа на мемориал, и подчеркнули, что запись передана стражам порядка.

20 ноября неизвестные второй раз за месяц залили цементом мемориал Вечный огонь. Посредине монумента вандалы поставили крест.

Первый раз мемориал был осквернен 7 ноября. Тогда о происшествии коммунальным службам сообщил проходивший мимо гражданин. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что Вечный огонь залили цементом, возле него злоумышленники оставили восемь ведер.