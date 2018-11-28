Школьник лишил город Вечного огня метким броском снежка

В Нижнем Тагиле школьник потушил Вечный огонь на площади Славы снежком, сообщается в Telegram-канале Hue. Инцидент сняла камера видеонаблюдения.

На записи видно, как в вечернее время мальчик атаковал мемориал минимум два раза, последний снежок попал в цель. После того, как пламя погасло, ребенок поспешил убежать с места происшествия. Мальчик пытался потушить огонь примерно несколько минут. Отмечается, что рядом все это время находилась его старшая сестра, но ее внимание было сосредоточено на телефоне. Никто из прохожих также не пытался его остановить.

Зажечь военный мемориал заново ремонтники смогли только на следующий день после инцидента.

Ранее, 24 сентября, в городе Семикаракорске Ростовской области пенсионер облил горючей смесью венки возле Вечного огня и поджег таблички с именами погибших в Великой Отечественной войне.

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