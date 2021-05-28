Художник продал невидимую скульптуру за 1,3 миллиона рублей

Художник из Италии Сальваторе Гарау продал невидимую скульптуру под названием «Я есть» (I am) за 15 тысяч евро, или 1,3 миллиона рублей. Финальная цена произведения искусства в 2,5 раза превысила изначальную, сообщает Italy 24 News.

Гарау заявил, что скульптура существует, хотя ее и не видно: она создана из энергии, силы и мыслей. Работа сможет поместиться только в частном доме, а для ее установки потребуется освободить пространство 1,5 на 1,5 метра. В качестве доказательства о приобретении скульптуры покупателю вручили сертификат, который дает право собственности.

Работу продали на торгах аукционного дома Art-Rite, который заинтересован в теме современного искусства. «Скульптура абсолютно невидима, поэтому ее нельзя воспроизвести в Сети или скопировать. Отдельно стоит отметить, что нематериальные работы Гарау не оказывают воздействия на окружающую среду», — сообщалось в описании к произведению.

Сам художник доволен результатами аукциона и оценивает их как «успешные». «Итог торгов свидетельствует о том, что пустота — это не что иное, как пространство, полное энергии. Даже если мы опустошим его, и ничего не останется, согласно принципу неопределенности Гейзенберга, ничто имеет вес», — заявил Гарау.

Ранее художник за сутки получил полтора миллиона рублей за популярный мем Deal with it. Покупателю перешла не только копия мема, о котором идет речь, но и «все права на него, включая оригинальный шаблон в Photoshop».