Художник за сутки получил полтора миллиона рублей за популярный мем

Американский художник и дизайнер Райдер Риппс выставил на аукционе цифрового искусства популярный мем Deal with it и спустя сутки продал его за крупную сумму. Об этом свидетельствуют данные на криптографической платформе Foundation.

Риппс разместил для продажи NFT-токен — уникальный цифровой сертификат, который предоставляет эксклюзивные права на фото, видео, аудио и любые другие цифровые товары. Спустя сутки мем купили за 23 тысячи долларов (свыше 1,5 миллиона рублей).

Фото опубликовано @ryder_ripps

В описании к лоту Рипсс сказал, что покупателю переходит не только копия мема, о котором идет речь, но и «все права на него, включая оригинальный шаблон в Photoshop». Он также напомнил, что основал портал Dump.fm, на котором в 2010 году и начали распространять картинку с черными очками и текстом Deal with it.

19 января сообщалось, что пользователь Facebook Тимофей Ви продал вырезку из газеты с заголовком «Иван Семеныч угощает голубцами с говном» за 100 тысяч рублей. Ви рассказал, что купил вырезку из газеты около семи лет назад на аукционе во время новогодней вечеринки сайта «Лепрозорий.ру» за две тысячи рублей. За прошедшее время ценность артефакта значительно выросла.