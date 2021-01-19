Мем «Иван Семеныч угощает голубцами с говном» продали за 100 тысяч рублей

Пользователь Facebook Тимофей Васильев продал вырезку из газеты с заголовком «Иван Семеныч угощает голубцами с говном» за 100 тысяч рублей. Об этом он написал на своей странице.

Васильев рассказал, что купил вырезку из газеты около семи лет назад на аукционе во время новогодней вечеринки сайта «Лепрозорий.ру» за две тысячи рублей. За прошедшее время ценность артефакта значительно выросла.

«Культурологически мем отсылает нас к эпохе бульварных изданий и абсурдных заголовков, завоевавших внимание россиян в 90-е и на рубеже нулевых. Мало кого заботила достоверность историй про женщин-паучих, крыс-мутантов в метро или, опять же, кулинарные таланты Ивана Семеныча», — объяснил значимость объекта Васильев. Он добавил, что от самой статьи не осталось никаких следов, кроме сохранившегося у него фрагмента.

Васильев выставил газетную вырезку на продажу в ноябре 2017 года. По словам мужчины, у него накопилось множество необычных вещей, от которых он решил постепенно избавляться. Он добавил, что артефакт хранился у него более десяти лет и что больше таких не существует в мире.

«Иван Семеныч угощает голубцами с говном» — заголовок статьи из газеты «Мегаполис-Экспресс», опубликованной, предположительно, на рубеже 2005-2006 годов. Пользователи сети используют его в качестве иллюстрации к абсурдным ситуациям.