Годовщину начала пандемии высмеяли в мемах

Пользователи сети посмеялись над тем, как пандемия коронавируса и последующие за ней карантинные меры изменили привычный уклад жизни многих людей. Спустя 12 месяцев после начала первых ограничений в сети стали появляться различные мемы, посвященные годовщине.

Большинство авторов шуток решили иронично обыграть старый мем «До и после». Для этого они выбирают различных актеров или популярных персонажей поп-культуры: на левой картинке персонаж изображен молодым и полным сил, а на правой — уставшим, постаревшим и грустным. Для усиления комического эффекта на фотографии «после» может появиться другой человек или вовсе неодушевленный предмет.

March 1st 2020 vs March 1st 2021 pic.twitter.com/PqVqM0J70B — savehorror (@savehorror) March 1, 2021

March 1st 2020 vs March 1st 2021 pic.twitter.com/CPzalHWuRm — Meghan Hug (@meghanhug) March 1, 2021

March 1st 2020 vs March 1st 2021 pic.twitter.com/9nokgplExP — ɑrɑbellɑ (@sparklesaldrin) March 2, 2021

March 1st 2020 vs March 1st 2021 pic.twitter.com/ykZHSadCju — Roman Kemp (@romankemp) March 2, 2021

March 1st 2020 vs March 1st 2021 pic.twitter.com/amt2RQNzOL — kota (@sunfIowercoffee) March 2, 2021

Ранее у иностранцев стала поводом для мемов регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Так, некоторые из них решили, что с помощью прививки они смогут превратиться в русского.