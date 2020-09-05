Роберта Паттинсона в «колхозном» наряде превратили в мем

Пользователи Twitter превратили фотографию британского актера Роберта Паттинсона в «колхозном» наряде в мем о странных людях на вечеринке и простых деревенских парнях. На это обратило внимание издание Medialeaks.

Сценарист и режиссер Джош Сафди опубликовал на своей странице в Instagram снимок Роберта Паттинсона, на котором тот стоит в кухне в мешковатой, домашней одежде: коричневой толстовке на молнии, спортивных штанах военной расцветки и в походных ботинках. На нечетком снимке у актера растерянный вид, подтверждающий, что кадр был сделан случайно.

when i tell someone to hit me up to hang and then they hit me up to hang pic.twitter.com/tmm7c4ozvm — pabumon joestar(^_−)−☆ (@gwimbees) August 10, 2020

В августе 2020 года фотография Паттинсона разлетелась по социальным сетям и превратилась в мем. Простой внешний вид знаменитости напомнил юзерам о случайных людях со странностями. Некоторые посчитали его выражение лица подходящей реакцией на фразу: «Помоги двоюродному брату принести еще раскладных стульев из гаража».

«Это кузен твоего друга, который приходит в два часа ночи и включает тебе документалки с YouTube о том, как использовали проводящую способность гранита в пирамидах, чтобы создавать бесплатное беспроводное электричество в Древнем Египте», — глумились одни пользователи Twitter. «Когда пришел в гости к другу, и его родители начинают ругаться», — шутили другие.

«Мы выгоняли этого чувака с вечеринки уже раз шесть, но он продолжает возвращаться, никто не понимает, кто он вообще такой», — насмехались люди, вспоминая реальные истории из своей жизни. «Этот мужик недавно сожрал весь мой йогурт и теперь не перестает спрашивать, где пульт от телика», — подыгрывали другие.