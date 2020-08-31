Новое появление Лукашенко с автоматом высмеяли в мемах

Новое появление признанного ЦИК Белоруссии победителем президентских выборов Александра Лукашенко с автоматом стало мемом в соцсетях. Пользователи высмеяли выходящего из резиденции в Минске политика, пофантазировав, где бы еще он мог появиться в таком образе.

Снимок сделала и прислала агентству РИА Новости пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в ответ на вопрос о его местонахождении. На снимке политик снова появился в бронежилете и с автоматом в руках у Дворца Независимости, как и неделю назад.

Фото стало основой для множества юмористических переосмыслений. Например, Лукашенко через фоторедактор «выдали в руки» чемоданы, намекая на его выезд из резиденции. Также его сравнили с персонажем игр, водопроводчиком по имени Марио в красной бейсболке, «переодев» его в красную футболку и синий комбинезон.

Изображение: @belteanews

Также Лукашенко предстал в мемах одним из бойцов онлайн-шутера Counter Strike и персонажа игры Grand Theft Auto V. Другие посчитали, что президент Белоруссии гармонично смотрелся бы в образе персонажа Уилла Смита в фильме «Я — легенда». В одном из мемов Лукашенко идет навстречу персонажу Дио из аниме «Невероятные приключения ДжоДжо» (JoJo's Bizarre Adventure).

Изображение: @AdmiralNavyRE

В соцсетях также предположили, что снимок сделали в другой день, так как погода отличается от той, что была в белорусской столице 30 августа, когда, как утверждается, было сделано фото. Юзеры также заметили, что некоторые охранники были одеты так же, как на ранних фотографиях.

Изображение: @newtonlabsby 1 /2

В прошлый раз Лукашенко выходил с автоматом 24 августа — в сопровождении 15-летнего сына Николая. Они вместе прилетели в резиденцию на вертолете. После Лукашенко отдельно выходил к силовикам, охраняющим Дворец Независимости. Его появление еще тогда стало мемом. Реакция Лукашенко, а также выход его сына в военной амуниции вызвали насмешки в сети.

30 августа в столице Белоруссии прошла акция протеста «Марш мира и независимости». Ее участники вплотную подошли к дворцу Независимости, в котором располагается резиденция президента республики. Здание было окружено усиленными отрядами ОМОНа и подразделениями внутренних войск.