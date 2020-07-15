Ставший популярным мемом ребенок вырос и показал себя

Молодой человек по имени Сэм Гример (Sam Griner), детская фотография которого стала популярным мемом «Успешный ребенок», в видео для BuzzFeed рассказал, какой стала его жизнь, когда он вырос. Ролик опубликован на YouTube-канале издания.

Снимок с Сэмом был сделан в 2007 году, когда ему было 11 месяцев. Позже он превратился в шаблон для шуточных картинок. Фотография сжимающего горсть песка малыша стала символом успешной жизни для интернет-пользователей.

Родители Гринера признались, что им было не по себе когда, снимок их ребенка стал расходиться по сети. Тем не менее позднее им понравилось, что лицо Сэма используется для обозначения успеха. Им показалось это символичным, потому что мальчик еще в самом начале жизни прошел через испытания: он родился недоношенным, а в возрасте шести месяцев перенес серьезную операцию.

Сам Сэм заметил, что чувствует себя странно из-за того, что стал известным в таком раннем возрасте. «Мои чувства смешались. Я хотел быть обычным ребенком и в то же время думал о том, как круто, что со мной это произошло», — поделился он. 14-летний парень рассказал, что увлекся изобразительным искусством, как и его отец. Он подчеркнул, что не хотел на всю жизнь оставаться «успешным ребенком».

По словам семьи Гринер, слава Сэма однажды помогла им спасти отца. Ему была необходима пересадка печени, и они опубликовали сообщение на одной из фандрайзинговых платформ. В итоге необходимая сумма была собрана за неделю, мужчина удачно перенес операцию.

«Пока я не знаю, кто я такой. Надеюсь, однажды я сделаю что-то, что будет вдохновлять людей так же, как это делал успешный ребенок», — заключил Сэм.

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