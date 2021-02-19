Рогозин отреагировал на посадку американского марсохода мемами

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отреагировал на посадку американского марсохода Perseverance мемами, которые он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Первое, что увидели американцы на Марсе», — подписал Рогозин изображение, на котором первый снимок ровера с Марса совмещен с его фотографией.

После этого он опубликовал другой коллаж, на котором изображены якобы жители Марса, недовольные человеческим присутствием на планете. «Потом пошли эти», — добавил он.

Американский ровер Perseverance успешно высадился на Марсе 19 февраля. С помощью него специалисты НАСА рассчитывают обнаружить следы существования жизни на Марсе в далеком прошлом.