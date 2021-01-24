С аккаунта Рогозина в Facebook частично сняли блокировку

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о частичной разблокировке своего аккаунта в социальной сети Facebook. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

При этом сохранились ограничения на публикацию новых постов. Так, согласно ТАСС, Facebook вернул заблокированный пост Рогозина о бывшем после США в России Майкле Макфоле, но его доступ к соцсети до сих пор ограничен.

Ранее 24 января сообщалось, что блокировка аккаунта на сутки произошла после комментария главы «Роскосмоса» под публикацией Макфола, который якобы нарушает нормы сообщества. Текст сообщения Рогозина был скрыт. «Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер», — посетовал глава «Роскосмоса».

Макфол написал в своем Twitter-аккаунте заявление на тему демократии и либерализма в России.

«Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали "бензоколонкой", теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. М-да, — возмутился Рогозин в своем сообщении. — Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте. (…) А в делах нашей страны мы сами разберемся».