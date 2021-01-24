Рогозина заблокировали в Facebook

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости о блокировке его аккаунта в социальной сети Facebook. Соответствующая информация появилась на сайте агентства.

Рогозин утверждает, что блокировка произошла после того, как он прокомментировал публикацию бывшего посла США в России Майкла Макфола. «Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер», — посетовал глава «Роскосмоса».

Ранее Макфол написал в своем Twitter-аккаунте заявление на тему демократии и либерализма в России. Рогозин критически отреагировал на публикацию бывшего посла, оставив комментарий на своей странице в Facebook.

«Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали "бензоколонкой", теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. М-да, — возмутился Рогозин в своем сообщении. — Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте. (…) А в делах нашей страны мы сами разберемся».

В конце прошлого года в поздравлении с наступающим Новым годом Рогозин пообещал запустить на Луну автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-25». Он уточнил, что пуск «Луны-25» состоится в октябре 2021 года (на средней ракете «Союз-2»).