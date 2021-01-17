Facebook запретил рекламу военных аксессуаров на время инаугурации Байдена

Facebook запретил рекламу военных аксессуаров и защитного снаряжения на время инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Об этом в воскресенье, 17 января, говорится в официальном заявлении компании.

Отмечается, что в числе временно скрытых рекламных объявлений есть бронежилеты, кобура и сейфы для оружия.

По данным администрации Facebook, ограничения будут действовать еще несколько дней с момента официального назначения Байдена в должность президента США.

Ранее сообщалось, что заблокированные аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram внезапно разморозили. В начале января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсети до конца его президентского срока.

Инаугурация нового президента США Джо Байдена состоится 20 января. На президентских выборах, прошедших в ноябре 2020 года, он обошел действующего президента Дональда Трампа.