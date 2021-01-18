В Турции появятся представительства Facebook и Instagram

Социальные сети Facebook и Instagram откроют представительства в Турции. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на замглавы Министерства транспорта и инфраструктуры Турции Омера Фатиха Сайяна, представительства появятся в связи со вступившим в силу в прошлом году законом о регулировании соцсетей.

«За день до введения запрета на рекламу хочу сообщить нашим гражданам хорошие новости. Facebook и Instagram сообщили, что откроют представительства в нашей стране в соответствии с законом 7253 (о регулировании соцсетей), который вступил в силу с 1 октября 2020 года», — отметил Сайян.

В ноябре 2020 года власти Турции оштрафовали Facebook, Instagram, а также Twitter, YouTube, Periscope и TikTok за то, что они не предоставили информацию о представителях в стране. Сумма штрафов составила около 1,2 миллиона долларов.

Согласно закону, вступившему в силу в октябре 2020 года, социальные сети с количеством пользователей более миллиона человек обязаны иметь представительство на территории Турции. Его главой должен быть гражданин страны. Кроме того, закон обязывает компании хранить данные турецких пользователей на территории страны.

Он также регулирует размещение в соцсетях информации, которую местные власти считают оскорблениями или клеветой. Подобные сообщения необходимо удалять по запросу властей без решения суда в течение 48 часов. В противном случае компании будут ожидать крупные штрафы и значительные сокращения трафика.