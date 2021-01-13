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Эрдоган пообещал избавиться от диктата соцсетей

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что страна не поддастся диктату социальных сетей. Об этом он заявил на фоне блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook, передает РИА Новости.

Турецкий лидер обратил внимание на то, что цифровизация и удобства, предоставляемые интернетом и соцсетями, порождают серьезные риски. Так, споры из-за результатов выборов в США «показали, куда может завести цифровой фашизм», указал Эрдоган. «Главная опасность в том, что террористы вмешиваются в политику посредством соцсетей. Мы столкнулись со множеством случаев произвола с их стороны», — добавил президент.

В связи с этим он заверил, что такая ситуация не будет возможна в Турции. Так, власти страны будут развивать и укреплять национальные мессенджеры, использование которых набирает оборот.

12 января Эрдоган завел личный канал в Telegram. За несколько часов канал набрал более 25 тысяч подписчиков, в настоящее время на него подписаны более 217 тысяч пользователей. В одном из нескольких опубликованных постов президент поблагодарил юзеров за подписку и написал, что у него также появилась официальная группа в другом, турецком мессенджере BiP.

Ранее в январе турецкий лидер отказался от использования WhatsApp после того, как сервис изменил политику конфиденциальности. Администрация президента посчитала, что эти изменения могут негативно повлиять на безопасность, поэтому приняла решение вести каналы в других мессенджерах.

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