Эрдоган пообещал избавиться от диктата соцсетей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что страна не поддастся диктату социальных сетей. Об этом он заявил на фоне блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook, передает РИА Новости.

Турецкий лидер обратил внимание на то, что цифровизация и удобства, предоставляемые интернетом и соцсетями, порождают серьезные риски. Так, споры из-за результатов выборов в США «показали, куда может завести цифровой фашизм», указал Эрдоган. «Главная опасность в том, что террористы вмешиваются в политику посредством соцсетей. Мы столкнулись со множеством случаев произвола с их стороны», — добавил президент.

В связи с этим он заверил, что такая ситуация не будет возможна в Турции. Так, власти страны будут развивать и укреплять национальные мессенджеры, использование которых набирает оборот.

12 января Эрдоган завел личный канал в Telegram. За несколько часов канал набрал более 25 тысяч подписчиков, в настоящее время на него подписаны более 217 тысяч пользователей. В одном из нескольких опубликованных постов президент поблагодарил юзеров за подписку и написал, что у него также появилась официальная группа в другом, турецком мессенджере BiP.

Ранее в январе турецкий лидер отказался от использования WhatsApp после того, как сервис изменил политику конфиденциальности. Администрация президента посчитала, что эти изменения могут негативно повлиять на безопасность, поэтому приняла решение вести каналы в других мессенджерах.