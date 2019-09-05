В лондонском музее представили пахнущую женским молоком скульптуру

В лондонском музее Wellcome Collection появилась новая выставка, посвященная самоидентификации человека в XXI веке. Одним из экспонатов стала скульптура, якобы пахнущая женским грудным молоком, пишет The Guardian.
Работа скульпторши Таши Маркс выполнена из бронзы и изображает бифидобактерии. Маркс назвала свое произведение 5318008 — в этом наборе цифр зашифровано перевернутое слово «сиськи» (boobies).
3 сентября сообщалось, что в Париже украли граффити английского уличного художника Бэнкси. Неизвестные вырезали работу, которая находилась на задней стороне металлического указателя. На исчезнувшем граффити была изображена крыса. Это уже второй случай за год, когда во Франции похищают творения Бэнкси.
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