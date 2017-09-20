Менстру-акция

Месячные — не самая приятная тема не только для женщин, которым приходится испытывать это на себе, но и для мужчин, не понаслышке знающих, что такое предменструальный синдром. Тем не менее феминистки решили превратить собственную кровь в оружие и даже средство художественной выразительности. Эту тенденцию попробовала изучить «Лента.ру».

Матка и влагалище российского феминизма

Из совсем недавнего: в конце августа феминистки из Краснодара в качестве протеста против гонений на фильм «Матильда» Алексея Учителя окропили своей менструальной кровью портрет Николая II. Окровавленную фотографию они возложили к памятнику Екатерины II, а действо записали на видео — сопоставив собственные кадры с записью акции «Бессмертный полк» 2016 года, в которой депутат Наталья Поклонская поучаствовала как раз с таким же портретом последнего русского царя. Ролик снабдили неплохим саундтреком в виде композиции Freak от LFO.

Фейк ли это — неизвестно, но видео было удалено с YouTube из-за «разжигания ненависти». Феминистки сопроводили акцию увесистым комментарием из разряда «это не кровь жертв, это кровь свободных женщин, чьи тела отторгают увечный плод российского патриархата», а Кубань провозгласили маткой и влагалищем российского феминизма.

Приворот на месячных

Незадолго до того, как о себе заявил Краснодар, в Москве прошла коллективная выставка «УК 148. Искусство как преступление». Одна из участниц, 20-летняя художница Полина Музыка, представила свой проект «Самое лучшее феминистское искусство».

«На столе стаканчики с вином. Под ними экспликация, рассказывающая про приворот на месячных. В вине моя менструальная кровь. Работа просуществовала 10-15 минут. Кто не читал текст — тот лох. Теперь я всех приворожила. Денис (Семенов, куратор выставки — прим. «Ленты.ру») говорит, кого-то после осознания вырвало. Любовь — это боль», — описала Музыка свою акцию в Facebook.

«Работа просуществовала 15 минут» означает, что примерно за это время все вино со стола было выпито — по незнанию. После случившегося пошли разговоры о том, что художница могла заразить посетителей ВИЧ и хламидиями и что вообще это не самая полезная практика.

Сама Полина позже дала интервью, в котором выражалась уже несколько иначе о своей менструальной крови. «Не факт, что она там вообще была. Сейчас я в некоторой степени отрицаю, что там была кровь — не потому что боюсь каких-то санкций или общественного неодобрения, а мне просто хочется мистифицировать этот процесс и посмотреть, что будет дальше».

Как Мило

Швейцарка Мило Муаре — одна из наиболее известных европейских радикальных феминисток. Сложно сосчитать, сколько раз ее арестовывали за то, что свои перформансы она устраивает голышом. Во Франции Муаре раздевалась, чтобы сделать селфи с прохожими на фоне достопримечательностей. В Британии разгуливала по Трафальгарской площади, предлагала всем желающим потрогать ее интимные места. В Германии в обнаженном виде протестовала против сексуального насилия.

Но известность ей принесла акция на ярмарке «Арт-Кельн», которая называлась «Живопись падающими яйцами». Муаре, прикрываясь занавесочкой, засовывала яйца с краской себе во влагалище, а затем «рожала» их, стоя на постаменте с раздвинутыми ногами. Яйца разбивались на холсте, разложенном под ней, и хотя менструации у самой художницы в этот момент не было, получившаяся работа изображала женские половые органы во время цикла.

Вагинальные спицы

Чтобы окружающие наконец перестали воспринимать женское тело как что-то порочное, австралийская акционистка Кейси Дженкинс занялась вагинальным вязанием. В течение полного менструального цикла она каждый день помещала клубок шерсти себе во влагалище и работала, не останавливаясь и во время месячных — тогда белые нити становились красными.

Многим это показалось отвратительным, однако посещаемость галереи DVAA на время перформанса «Покидая мое лоно» подскочила в разы, а миллионы пользователей сети не гнушались смотреть видеозапись на YouTube, даже если и оставляли после этого возмущенные комментарии.

Негативная реакция не смутила Дженкинс, и она продолжила работу, а после акции написала колонку в The Guardian, в которой процитировала наиболее неприятные отклики и отказалась извиняться. По ее словам, больше всего зрителей разозлил не сам факт вагинального вязания, а то, что она делала это без тени стыда на лице.

Природа одарила

Лани Белосо с Гавайских островов узнала, что у нее меноррагия — то есть очень обильные месячные. В попытке измерить, сколько именно организм теряет крови за один цикл, она нарисовала ею картину. А после решила не переводить зря материал и принялась собирать менструальную кровь, чтобы использовать ее для художественных целей. За год получилось 13 полотен для серии «Фрагмент периода», многие из них были проданы. Сейчас Белосо работает над вторым циклом произведений.

Рок без тампонов

Публичный показ менструации — удел не только художниц и акционисток, иногда в этой сфере себя реализуют и музыканты. В 2016 году на Reddit появился тред «Я думал, от рока кровоточат только уши», а иллюстрацией к нему стала фотография выступления некого американского герлз-бэнда.

Поиск по картинке в Google выдает, что это снимок группы Free Bleeding Band, и его особенность в том, что во время месячных исполнительницы выступают без тампонов, позволяя крови свободно стекать по ногам.

Время Убеда

В 2013 году в чилийском городе Кильота прошла выставка Карины Убеды под названием «Материи». Зал галереи был заполнен свисающими с потолка тканями в пяльцах, и на каждом куске сукна — менструальная кровь художницы. Под пятнами Убеда вышила разные слова на испанском: «уничтожено», «выброшено», «производство», «фантазия», «форма» и так далее.

Материал для экспозиции художница собирала пять лет. «Материи» (а их было представлено 90 штук) она использовала вместо прокладок. По традиции зрители были возмущены: «Это не искусство! Просто отвратительно». Помимо самих тканей, в помещении висели почерневшие яблоки — они воплощали овуляцию.

Красный — новый черный

В 2009 году британская художница Ингрид Бертон-Муан создала календарь из 12 портретов женщин. Каждый кадр относился к новому месяцу, а особенность заключалась в том, что все героини были сняты без макияжа — за исключением менструальной крови на губах вместо помады. Работа называлась «Цвет: красный».

Бертон-Муан в аннотации пояснила: на Западе менструация — табу, а многие первобытные племена используют месячные в качестве мейкапа, в частности австралийские аборигены Диери.

Генезис менструального искусства

Джуди Чикаго, «Ванная менструации», 1972 год Фото: judychicago.com

Одна из первых работ на тему месячных была создана в 1971 году Джуди Чикаго — художницей, которая ввела термин «феминистское искусство». Работа под названием «Красный флаг» представляла собой фотолитографию женщины, вынимающей из влагалища окровавленный тампон.

Через год Чикаго создала еще одно произведение — инсталляцию «Ванная менструации», которая входила в масштабный проект «Женский дом». Обычная ванная комната, но в нескольких местах белая плитка испачкана кровью. В углу стояла урна, переполненная использованными тампонами, на полке — десятки упаковок с гигиеническими принадлежностями, а на веревке для белья — окровавленные прокладки.