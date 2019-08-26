С резонансной работы Покраса Лампаса предложили убрать гигантский крест

Один из организаторов екатеринбургского фестиваля современного искусства «Стенограффия» Андрей Колоколов предложил изменить работу художника Покраса Лампаса «Супрематический крест». Об этом сообщает портал E1.RU.

«Мы не собираемся биться за крест. Предлагаем незначительно поменять работу, чтобы не было креста, но при этом чтобы она не потеряла эстетических качеств», — сказал Колоколов. Отмечается, что вопрос о дальнейшей судьбе стрит-арта решат на переговорах в администрации Орджоникидзевского района.

19 июля коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх гигантского «Супрематического креста». Работа, согласованная с властями, была размещена на площади в жилом районе города и заняла 6686 квадратных метров. После сообщений в СМИ укладку асфальта остановили.

Покрас Лампас обещал лично восстановить стрит-арт, однако позднее рассказал, что отложил поездку в Екатеринбург из-за протестов православных активистов. 25 августа они вышли на площадь Первой Пятилетки, выступая против восстановления работы художника. Один из активистов заявил, что готов закрасить площадь кровью, лишь бы на ней не было креста.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!