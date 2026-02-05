Эстония и Латвия призвали Европу к прямым переговорам с Россией. Какие еще страны готовы к диалогу с Москвой?

Латвия и Эстония поддержали назначение посланника ЕС для переговоров с Россией

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за возобновление прямых переговоров между Евросоюзом и Россией, предложив назначить для этих целей специального посланника от Европейского союза (ЕС).

Мы должны быть за столом переговоров, потому что украинцы сами начали переговоры. Так почему европейцы не должны вести переговоры? Эвика Силиня премьер-министр Латвии

Премьер Латвии выразила готовность выступить в этой роли, однако выразила мнение, что на переговорах должны присутствовать лидеры Германии, Франции или Великобритании. Также она назвала кандидатуру премьера Польши Дональда Туска.

Президент Эстонии считает, что Европа «припозднилась» с началом диалога

Лидер Эстонии отметил изменение геополитического контекста и роль Европы в нем, выразив сожаление об отсутствии диалога.

Мы несколько припозднились. Нам нужно было начинать это. Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем, а теперь переживаем, что нас нет Алар Карис президент Эстонии

Карис считает, что спецпосланником должен стать политик из страны, которая пользуется доверием России и Украины.

Глава МИД Франции считает, что Европа должна говорить с Россией напрямую

1 февраля глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что у европейских стран должна быть возможность говорить с Россией напрямую, чтобы отстаивать свои интересы.

Европейцы, которые сегодня являются главными сторонниками Украины в финансовом и военном плане, должны иметь возможность располагать каналом [связи] для отстаивания своих интересов Жан-Ноэль Барро глава МИД Франции

По его словам, Европе не следует перекладывать эту ответственность на кого-то другого.

Он также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном возобновлении диалога с Россией, заявив, что Париж никогда не исключал такой возможности. В то же время он подчеркнул, что такой диалог возможен только при условии, что он будет полезным и прозрачным по отношению к Украине и ее европейским партнерам.

Макрон считает диалог необходимым

19 декабря Макрон высказался за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером. Президент Франции заявил, что это необходимо для европейских интересов.

Я считаю, что в наших интересах, как европейцев и украинцев, найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии Эммануэль Макрон президент Франции

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов вести диалог с французским коллегой. По его словам, если есть обоюдная политическая воля, то намерения французского лидера можно оценить только положительно.

4 февраля стало известно о визите советника Макрона в Москву. По информации Reuters, Эммануэль Бонн 3 февраля якобы нанес визит в Москву, чтобы встретиться с официальными лицами России. Уточняется, что Бонн посетил Россию с целью установить диалог между Парижем и Москвой. Другие подробности не приводятся. При этом в Елисейском дворце не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Премьер-министр Финляндии Орпо выразил желание встретиться с Путиным

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Он заявил, что, безусловно, мог бы сесть за один стол с российским лидером, но время для начала диалога еще не пришло. Как отметил финский премьер, нынешняя ситуация не может продолжаться вечно и в какой-то момент страны Европы должны начать переговоры с Россией, так как от нее зависит мир на Украине.

Президент Финляндии Александр Стубб высказывал похожее мнение, говоря о восстановлении диалога между Европой и Россией. «В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен», — сказал политик.

Бывший премьер-министр Финляндии Мари Кивиниеми заявила, что стране придется восстановить отношения с Россией. «Когда появится мирный договор [по Украине], отношения с Россией придется постепенно нормализовать», — сказала она.

В январе канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление германо-российских отношений.