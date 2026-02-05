Латвия и Эстония поддержали назначение европейского посланника для переговоров с Россией

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали инициативу по назначению европейского посланника для переговоров с Россией. Об этом сообщает Euronews.

«Европейскому союзу следует назначить спецпосланника в рамках продолжающихся переговоров», — цитирует политиков телеканал.

Премьер-министр Латвии выразила готовность выступить в этой роли, однако выразила мнение, что на переговорах должны присутствовать лидеры Германии, Франции или Великобритании. Также она назвала кандидатуру премьера Польши Дональда Туска.

Карис считает, что спецпосланником должен стать политик из страны, которая пользуется доверием России и Украины. Он добавил, что европейцы «несколько припозднились» с решением участвовать в переговорах.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что у европейских стран должна быть возможность говорить с Россией напрямую, чтобы отстаивать свои интересы.

