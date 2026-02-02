Реклама

В Финляндии высказались о будущих отношениях с Россией

Экс-премьер Финляндии заявила о необходимости восстановить отношения с Россией
Виктория Кондратьева
Фото: Danil Shamkin / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Финляндии придется восстановить отношения с Россией после завершения конфликта на Украине. Об этом заявила бывший премьер-министр Финляндии Мари Кивиниеми в интервью чешскому изданию iDNES.

«Когда появится мирный договор, отношения с Россией придется постепенно нормализовать», — сказала Кивиниеми. По ее мнению, для Финляндии это является более насущной необходимостью, чем для других стран Европейского союза (ЕС).

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что, безусловно, мог бы сесть за один стол с российским лидером, но время для начала диалога еще не пришло.

Как отметил финский премьер, нынешняя ситуация не может продолжаться вечно и в какой-то момент страны Европы должны начать переговоры с Россией, так как от нее зависит мир на Украине.

