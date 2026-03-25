Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:47, 25 марта 2026Мир

Мерц высказался о передаче ракет Taurus Украине

Мерц: Украине не нужны Taurus, поскольку у нее есть свои дальнобойные ракеты
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

У Украины есть свои дальнобойные ракеты, поэтому ей не нужны Taurus от Германии. С таким утверждением выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

«Сегодня у Украины уже есть собственные дальнобойные ракеты на складах, разработанные частично ей самой, в том числе с нашей помощью. Они значительно эффективнее, чем то относительно небольшое количество Taurus, которое мы могли бы им поставить», — указал политик.

Мерц также утверждает, что сейчас Украина вооружена «лучше, чем когда-либо» и по этой причине не нуждается в новых вооружениях. При этом политик признал, что Киев испытывает серьезные проблемы с финансированием и поэтому «дополнительное оружие не решит эту проблему».

В июне 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что возможная поставка ракет Taurus Украине не повлияет на ход специальной военной операции, но испортит отношения Москвы и Берлина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok