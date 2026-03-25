Мерц высказался о передаче ракет Taurus Украине

Мерц: Украине не нужны Taurus, поскольку у нее есть свои дальнобойные ракеты

У Украины есть свои дальнобойные ракеты, поэтому ей не нужны Taurus от Германии. С таким утверждением выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

«Сегодня у Украины уже есть собственные дальнобойные ракеты на складах, разработанные частично ей самой, в том числе с нашей помощью. Они значительно эффективнее, чем то относительно небольшое количество Taurus, которое мы могли бы им поставить», — указал политик.

Мерц также утверждает, что сейчас Украина вооружена «лучше, чем когда-либо» и по этой причине не нуждается в новых вооружениях. При этом политик признал, что Киев испытывает серьезные проблемы с финансированием и поэтому «дополнительное оружие не решит эту проблему».

В июне 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что возможная поставка ракет Taurus Украине не повлияет на ход специальной военной операции, но испортит отношения Москвы и Берлина.