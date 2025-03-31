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15:12, 31 марта 2025Экономика

Техногиганта обвинили в злоупотреблениях и оштрафовали

Антимонопольная служба Франции: Компания Apple оштрафована на 150 миллионов евро
Кирилл Луцюк

Фото: Aly Song / Reuters

Американский техногигант Apple злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке с 2021 по 2023 годы. К такому выводы пришла французская антимонопольная служба, решившая оштрафовать эту корпорацию на 150 миллионов евро. Об этом сообщило ТАСС.

Чиновники выяснили, что Apple установила на производимые ею смартфоны функцию прозрачного отслеживания приложений. Предполагалось, что этот механизм будет использоваться для того, чтобы запрашивать у пользователя согласие на предоставление данных другим приложениям.

Однако оказалось, что эта функция нарушала закон о конкуренции, так как искусственно осложняла доступ к сторонним приложениям. Пользователь был вынужден дважды соглашаться на обработку данных. При этом приложения от самой Apple требовали соглашаться всего один раз. Такая политика, как полагают антимонопольщики, навредила маленьким фирмам-разработчикам.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия не будет накладывать на Apple и другие американские компании слишком крупные штрафы, чтобы избежать жесткой реакции нынешних властей США.

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