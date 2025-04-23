Двух техногигантов оштрафовали на сотни миллионов евро

CNBC: Еврокомиссия оштрафовала Apple на 500 миллионов евро

Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала компании Apple и Meta (в России признана экстремистской и запрещена) на сотни миллионов долларов за нарушение Закона о цифровых рынках. Об этом сообщил канал CNBC.

Штраф первого техногиганта составил 500 миллионов евро, а второго — 200 миллионов. ЕК пришла к выводу, что Apple не выполнила обязательство разрешить разработчикам свободно информировать клиентов об альтернативных предложениях за пределами своего App Store. Apple заявила, что обжалует штраф ЕС, и назвала принятые к ней меры очередным примером несправедливого преследования. В компании полагают, что европейские власти вынуждают ее бесплатно раздавать технологии.

Что касается Meta, то, как полагают в Еврокомиссии, эта компания незаконно требовала от пользователей согласия на передачу их данных компании или оплаты услуги без рекламы. Оштрафованный техногигант считает, что таким образом ЕК «пытается помешать успешному американскому бизнесу, одновременно позволяя китайским и европейским компаниям работать по разным стандартам».

Канал отметил, что действия ЕК чреваты ответными мерами со стороны президента США Дональда Трампа, который не скрывает своего недовольства политикой ЕС в отношении цифровых гигантов Америки.

В конце марта 2025 года Apple обвинили в злоупотреблениях доминирующим положением на рынке. Такое решение вынесла французская антимонопольная служба и оштрафовала корпорацию на 150 миллионов евро.