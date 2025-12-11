Реклама

10:22, 11 декабря 2025Мир

«Не всегда можем все осмотреть». В МАГАТЭ рассказали, почему не называют виновных в ударах по Запорожской АЭС

Гросси: МАГАТЭ не называет виновных в ударах по ЗАЭС без доказательств
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может назвать виновных в атаках на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщил директор организации Рафаэль Гросси.

Украина и Россия критикуют МАГАТЭ, поскольку оно не называет публично виновных в ударах по ЗАЭС, пояснил Гросси. Он подчеркнул, что агентство могло бы это сделать в случае проведения независимой экспертизы, которая включает анализ окружающей среды и обломков. Глава организации также добавил, что такой возможности нет.

«Мы (...) не всегда можем оперативно все осмотреть. Но вы понимаете, и это не упрек кому-либо, что осмотр обломков через 24 или 30 часов с точки зрения судебно-криминалистической экспертизы означает, что вещественные доказательства уже могли быть изменены или перемещены», — сказал он.

директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Гросси решил, что воздержится от обвинений в адрес обеих сторон конфликта.

Электроснабжение ЗАЭС было нарушено в 11-й раз с начала конфликта

Ранее Гросси сообщил, что в ночь на субботу, 6 декабря, питание ЗАЭС было нарушено в 11-й раз с начала конфликта. Блэкаут длился около 30 минут. Уточняется, что линии электроснабжения на станции отключались автоматикой.

«Она была переподключена к 330-киловольтной линии после получасового блэкаута, однако соединение с 750-киловольтной линией все еще разорвано», — говорится в сообщении. ЗАЭС запитана двумя высоковольтными линиями электропередачи — 750-киловольтной «Днепровской» со стороны России, а также 330-киловольтной украинской «Ферросплавной-1».

Стабильное энергоснабжение после перебоев восстановили в тот же день.

Фото: Alina Smutko / Reuters

В США вопрос принадлежности ЗАЭС назвали ключевым в урегулировании

Cпециальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине движется к завершению, но для этого следует решить два вопроса. Речь идет о принадлежности ЗАЭС и территории Донецкой народной республики (ДНР), отметил он.

«Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область (...) и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится», — сказал Келлог.

По данным The Washington Post (WP), лидеры стран Европейского союза (ЕС) считают, что Украина должна вернуть контроль не только над ЗАЭС, но и над Каховской гидроэлектростанцией (КГЭС), Кинбурнской косой, которая находится под контролем ВС РФ с 2022 года, а также получить возможность беспрепятственного прохода по реке Днепр.

