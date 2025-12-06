Реклама

Россия
16:38, 6 декабря 2025Россия

На Запорожской АЭС раскрыли обстановку после нарушения электроснабжения

На Запорожской АЭС восстановили стабильное энергоснабжение
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановили стабильное энергоснабжение после перебоев. Обстановку на станции раскрыли в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

«На Запорожской атомной электростанции введена в работу высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская", что обеспечивает станции устойчивое внешнее электроснабжение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что линии электроснабжения на станции отключались автоматикой. В результате некоторое время ЗАЭС находилась в режиме полного отключения от внешней сети. Однако вскоре была введена в работу линия «Ферросплавная-1», а затем и «Днепровская».

Запорожская АЭС ночью лишилась внешнего электроснабжения на несколько часов. По данным пресс-службы, системы энергоснабжения АЭС штатно отработали отключение внешних линий.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, в свою очередь, заявил, что с начала конфликта на Украине электроснабжение Запорожской АЭС было нарушено в 11-й раз.

