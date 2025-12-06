Электроснабжение ЗАЭС было нарушено в 11-й раз с начала конфликта

Глава МАГАТЭ Гросси: Питание ЗАЭС было нарушено в 11-й раз с начала конфликта

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что с начала конфликта на Украине электроснабжение Запорожской АЭС было нарушено в 11-й раз. Его цитирует ТАСС.

По его словам, это произошло в ночь на субботу, 6 декабря. Блэкаут длился около 30 минут. «Она была переподключена к 330-киловольтной линии после получасового блэкаута, однако соединение с 750-киловольтной линией все еще разорвано», — говорится в сообщении.

Как уточняет российское агентство, ЗАЭС запитана двумя высоковольтными линиями электропередачи — 750-киловольтной «Днепровской» со стороны России, а также 330-киловольтной украинской «Ферросплавной-1».

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ предупредили, что Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на ЗАЭС. В службе уточнили, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов.