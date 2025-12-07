Реклама

02:53, 7 декабря 2025Мир

В США назвали две ключевые темы для урегулирования на Украине

Келлог назвал вопрос принадлежности ДНР и ЗАЭС ключевым в урегулировании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Reuters

Cпециальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине движется к завершению. Его слова приводит ТАСС.

Келлог назвал две ключевые темы украинского урегулирования и подчеркнул, что на повестке дня стоит вопрос принадлежности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и территории Донецкой народной республики (ДНР). Он отметил, что последние десять метров до цели являются самыми сложными.

«Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область <...> и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится», — подчеркнул он.

Ранее Келлог заявил, что США потребуют от Киева провести выборы в рамках плана по урегулированию конфликта. Их необходимо будет провести в течение 100 дней.

