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14:59, 26 мая 2025Из жизни

Женщина начала говорить с английским акцентом после операции

Француженка перенесла операцию и приобрела английский акцент
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock / Fotodom

Француженка заговорила с английским акцентом после удаления миндалин. Об этом сообщает Oddity Central.

47-летняя Летиция из города Монваль-сюр-Луар не знает английского языка, но с 2009 года окружающие принимают ее за британку, потому что она начала говорить с акцентом. Медики диагностировали у женщины редчайший синдром иностранного акцента. По их мнению, он возник из-за временного нарушения кровоснабжения участка мозга во время операции, которую она перенесла.

Первые месяцы после хирургического вмешательства Летиция надеялась, что приобрела акцент лишь на время, однако он с ней вот уже 14 лет. Отоларингологи разводят руками, называя случай «медицинской загадкой». Француженка уже смирилась со своей особенностью, хотя некоторые родственники до сих пор подозревают ее в намеренном использовании акцента.

Синдром иностранного акцента встречается крайне редко — в мире зафиксировано лишь около 150 подобных случаев. Обычно он возникает после черепно-мозговых травм или инсультов, но может проявиться и после хирургических операций.

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Ранее сообщалось, что в Китае девушка забыла иностранный язык после странного приступа во время учебы. Ей провели операцию на мозге, после которой утраченный навык вернулся.

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