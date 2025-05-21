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15:40, 21 мая 2025Из жизни

Девушка забыла хорошо знакомый иностранный язык после странного приступа

Oddity Central: Китаянка забыла английский язык после странного приступа
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Elif Bayraktar / Shutterstock / Fotodom

В Китае девушка забыла иностранный язык после странного приступа во время учебы. Об этом пишет Oddity Central.

О случае из практики рассказал нейрохирург Вань Фэн из больницы города Гуанчжоу. 24-летняя пациентка почувствовала себя плохо на занятиях. Самым странным оказалось то, что студентка полностью забыла хорошо знакомый английский язык. Китаянка сразу же обратилась в клинику. «Она говорила только на мандаринском и кантонском. А вот по-английски совсем не получалось. Она больше года училась за границей, и английский у нее был очень хороший», — рассказал Фэн.

Сначала врачи заподозрили у пациентки опухоль мозга, однако МРТ показала, что во время занятий она перенесла инсульт. Фэн с коллегами провели китаянке операцию на мозге, после которой она сразу же вспомнила английский.

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Пользователи соцсетей отнеслись к этой истории с юмором. Некоторые поинтересовались, что это за операция, после которой получится говорить на иностранных языках.

Ранее сообщалось, что житель США заговорил с иностранным акцентом из-за редкой формы рака простаты. У пациента внезапно появился сильный ирландский акцент.

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