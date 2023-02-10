Мужчина заговорил с иностранным акцентом из-за редкой формы рака простаты

ScienceAlert: больной редкой формой рака простаты стал говорить с иностранным акцентом

Редкая форма рака простаты стала причиной изменения речи у 50-летнего пациента, который начал говорить с акцентом, сильно напоминающим ирландский. Как сообщает ScienceAlert, эту странную особенность больной сохранил до самой смерти.

В медицинской литературе до сих пор было зафиксировано лишь два эпизода так называемого синдрома иностранного акцента, вызванного раком. Однако случай пациента из США — первый, который связывают именно с раком простаты, а не с раком мозга. У мужчины не было ирландских корней, он никогда не был в Ирландии, и все же в его речи появился выраженный южно-ирландский выговор.

Синдром иностранного акцента — это редкое расстройство речи, которое без видимой причины заставляет человека говорить с незнакомым акцентом. Выговор пациента при этом отдаленно или близко напоминает акцент какого-то определенного региона. Обычно его диагностируют в случаях травм головы или повреждений мозга. Самым известным считают прецедент с жительницей Осло, которая получила черепно-мозговую травму во время бомбардировки города в 1941 году. Пару месяцев спустя она начала говорить с акцентом, который был очень похож на немецкий. Гораздо реже подобный симптом становится следствием болезни или злокачественной опухоли.

Ранее сообщалось о больном раком мужчине из Шотландии, который заговорил на иностранном языке. Во время сильного приступа боли он забыл родной язык и мог разговаривать и думать лишь на французском.

