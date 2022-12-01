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10:27, 1 декабря 2022Из жизни

Больной раком мужчина забыл родной язык и заговорил на французском

Daily Mail: в Шотландии больной раком мужчина забыл родной язык во время приступа

Фото: Matthias Balk / DPA / Globallookpress.com

24-летний житель шотландского города Гленротес Маркус Джонс, болеющий раком, неожиданно заговорил на французском, забыв родной язык во время приступа боли. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина начал мучиться от головной боли в сентябре 2021 года. Врачи диагностировали Джонсу эпилепсию, но дальнейшее обследование выявило опухоль в затылочной доле. Больной начал страдать от проблем со зрением, памятью, а также часто ощущал «туман в голове».

Во время одного из приступов Джонс внезапно забыл свой родной язык. «Это было ужасно. Я смотрел на свою девушку и пытался сказать, что у меня приступ, но я мог думать и говорить только на французском», — вспоминает он. Спустя несколько минут, когда состояние мужчины нормализовалось, он снова начал говорить на английском языке.

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Джонсу предстоит перенести операцию по удалению злокачественного образования, однако он рискует потерять зрение. «Это звучит безумно, но я хотел быть в сознании во время операции, чтобы сказать врачу, если у меня возникнут проблемы со зрением», — рассказывает мужчина. По словам хирурга пациента, в любом случае получится удалить по меньшей мере 70 процентов опухоли.

Джонс отметил, что не решился на операцию, если бы не был отцом годовалого сына Финника. «Я надеюсь и одновременно с этим испытываю страх. Часть меня хотела бы иметь больше времени, чтобы решить, нужна ли мне операция, но все изменилось благодаря моей маленькой семье. Я должен быть уверен, что буду жить долго, так что это меньшее из двух зол», — поделился переживаниями он.

Ранее сообщалось, что голландский подросток на сутки забыл родную речь и заговорил на английском языке после того, как очнулся от анестезии после операции. Кроме того, юноша не узнавал собственных родителей и был уверен, что находится в американском штате Юта, где он никогда не был.

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Алиса Удовик
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