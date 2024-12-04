Шепелева обвинили в сливе информации о болезни Фриске в СМИ

Алена Жигалова заявила, что информацию о болезни Жанны Фриске сливал Шепелев

Муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев сливал информацию о ее тяжелом заболевании в СМИ. Об этом рассказала журналистка Алена Жигалова. Об этом она сообщила в телешоу Дмитрия Диброва «Миллион вопросов».

Жигалова заявила, что не верила в то, что подробности лечения и состояния здоровья звезды сливает именно ее супруг.

«Я тогда с пеной у рта всем говорила, что это неправда! Он не мог! И никогда бы такого не сделал. Но потом мы получили подтверждение, мне сказали: "Алена, очнись, посмотри сама". И тогда я узнала факты», — поделилась Алена.

Также информацию о виновности Шепелева в своем закрытом Telegram-канале подтвердила сестра Жанны Наталья Фриске, которая обрадовалась, что правда наконец всплыла наружу.

«Наконец она призналась! Ура! Наконец его выведут на чистую воду», — заявила сестра артистки.

В 2013 году Жанне Фриске диагностировали рак головного мозга. Артистка несколько лет боролась с болезнью. Все это время за ней ухаживали и поддерживали родственники, однако в некоторых изданиях появлялись такие подробности, которые могли знать только близкие люди.

Ранее стало известно, что в романе с певицей, выступавшей в составе группы «Блестящие», признался солист «Иванушек International». По его словам, пара рассталась из-за слишком сложных гастрольных графиков и невозможности часто проводить время вместе.