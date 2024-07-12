Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:37, 12 июля 2024Культура

Вокалист «Иванушек International» признался в романе с Жанной Фриске

Певец Кирилл Андреев из «Иванушек» рассказал о расставании с Жанной Фриске

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Вокалист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев вспомнил о своем романе с певицей Жанной Фриске и назвал причины их расставания. Об этом он рассказал в посвященном артистке документальном фильме, вышедшем на YouTube-канале «МузТВ».

«Закрутились гастроли, съемки. Поэтому двум артистам очень сложно вдвоем существовать в одном пространстве», — объяснил Андреев.

Певец добавил, что несмотря на то, что в российском шоу-бизнесе есть пары, которые подолгу сохраняют отношения, у него с Фриске этого сделать не получилось. После расставания Андреев не поддерживал отношения с артисткой.

Ранее стала известна судьба московской квартиры Жанны Фриске.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Шульгин
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыто число жертв стрельбы в военной части Белгородской области

      Топ-менеджера российской компании отправили под домашний арест

      Джиган ответил на вызов Александра Емельяненко

      Власти города в России сняли десятиминутный ролик о мигрантах как о примере крепкой семьи

      Эмили Ратаковски приспустила трусы на камеру

      Появились данные о сбежавшем после стрельбы из части под Белгородом контрактнике

      В Минобороны Китая прокомментировали совместные учения с Россией

      Вокалист «Иванушек International» признался в романе с Жанной Фриске

      Стало известно о падении беспилотника ВСУ на пляж с отдыхающими в российском регионе

      В России ответили на подписание «Украинского договора» на саммите НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше