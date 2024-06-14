Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал врио губернатора.

13 июня украинские дроны-камикадзе атаковали село Маломихайловка в Белгородской области. Первый беспилотник сдетонировал возле продуктового магазина. В результате пострадали четыре мирных жителя, двоих из них доставили в городскую больницу областного центра. Второй беспилотник атаковал легковой автомобиль.