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04:05, 14 июня 2024Россия

Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал врио губернатора.

13 июня украинские дроны-камикадзе атаковали село Маломихайловка в Белгородской области. Первый беспилотник сдетонировал возле продуктового магазина. В результате пострадали четыре мирных жителя, двоих из них доставили в городскую больницу областного центра. Второй беспилотник атаковал легковой автомобиль.

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      Евгений Силаев
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