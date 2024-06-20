ВСУ обстреляли ракетами Мелитополь

Администрация Мелитополя: над городом сбили четыре ракеты ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Мелитополю. Об атаке на город сообщила местная администрация, передает РИА Новости.

Уточняется, что всего было выпущено четыре ракеты, все их сбила система противовоздушной обороны (ПВО). Власти города добавили, что попытка атаки была совершена около 22:00 по московскому времени.

Ранее 20 июня сообщалось о массированной атаке ВСУ на Курскую область. Под обстрел попали семь населенных пунктов региона, в частности, село Гордеевка и поселки Новый Путь и Теткино. Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в приграничных районах региона за день ликвидировали и обезвредили 13 украинских беспилотников.