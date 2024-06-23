Песков заявил о постоянных контактах Путина с военными после атаки ВСУ на Севастополь

Песков: Путин в постоянном контакте с военными после атаки ВСУ на Севастополь

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с военными после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что глава государства также находится в постоянном контакте с руководством социального блока, а также здравоохранения.

«Главное сейчас — оказание всей необходимой помощи пострадавшим», — добавил представитель Кремля.

При атаке со стороны Украины ранения получили 124 человека. Пятерых спасти не удалось. «Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах», — добавил губернатор города, подчеркнув, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.