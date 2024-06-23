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15:10, 23 июня 2024Мир

В МИД назвали атаку по Севастополю ритуальным преступлением

Захарова назвала атаку ВСУ по Севастополю ритуальным преступлением

Фото: МИД РФ

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю является ритуальным преступлением. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

О начале работы системы ПВО в Севастополе градоначальник Михаил Развожаев сообщил в 12:21 по московскому времени. «Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал Развожаев.

При атаке пострадали 100 человек. Троих спасти не удалось. «Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах», — добавил губернатор города, подчеркнув, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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