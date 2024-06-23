В МИД назвали атаку по Севастополю ритуальным преступлением

Захарова назвала атаку ВСУ по Севастополю ритуальным преступлением

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю является ритуальным преступлением. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

О начале работы системы ПВО в Севастополе градоначальник Михаил Развожаев сообщил в 12:21 по московскому времени. «Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал Развожаев.

При атаке пострадали 100 человек. Троих спасти не удалось. «Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах», — добавил губернатор города, подчеркнув, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.