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15:39, 23 июня 2024Мир

Захарова пообещала добиться международной реакции на удар ATACMS по Севастополю

Захарова: будем добиваться международной реакции на удар ATACMS по Севастополю

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

МИД России будет добиваться международной реакции на удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы будем делать все, чтобы международное сообщество было оповещено об очередных преступлениях киевского режима... Могу заверить, что российская дипломатия будет работать на этом направлении еще более упорно, чем это было», — сказала она.

При этом дипломат отметила, что международные структуры ангажированные и являются инструментарием Запада.

23 июня в Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Тогда губернатор города Михаил Развожаев призвал граждан соблюдать спокойствие и оставаться в безопасных местах.

При атаке пострадали 100 человек. Троих спасти не удалось. «Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах», — добавил губернатор города, подчеркнув, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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      Никита Абрамов
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