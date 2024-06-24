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03:44, 24 июня 2024Мир

Посол России заявил о демонстративной поддержке США ударов ВСУ по мирному населению

Антонов: власти США демонстративно поддерживают удары ВСУ по мирному населению
СюжетНаселение России:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и заявил, что США демонстративно поддерживают удары по мирному населению.

«Администрация демонстративно поддерживает преступления киевского режима. Встала на сторону международного терроризма. Потворствует ударам бандеровцев по мирному гражданскому населению», — подчеркнул дипломат.

Антонов добавил, что атака велась целенаправленно в момент наибольшего скопления людей на берегу. Он также напомнил, что в воскресенье православные христиане праздную Троицу, но это не удержало Украину от ударов по городу.

23 июня ВСУ запустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. При атаке со стороны Украины ранения получили более 120 человек, позднее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых выросло до 151 человека. Пятерых спасти не удалось. По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.

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      Марина Совина
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