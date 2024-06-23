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18:20, 23 июня 2024Россия

Минобороны заявило об ответственности Вашингтона за удар ВСУ по Севастополю. Москва пообещала ответ

МО России заявило об ответственности США за удар ВСУ по Севастополю
СюжетМинобороны

Фото: John Hamilton / U.S. Army via AP

Министерство обороны России заявило об ответственности США за удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю. Территория города подверглась обстрелу баллистическими ракетами ATACMS в воскресенье, 23 июня.

Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США

Минобороны России

В ведомстве пояснили, что поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по гражданскому населению Севастополя лежит в первую очередь на Вашингтоне, поставившем ракеты ATACMS на вооружение Украине, с территории которой была произведена атака.

Всего по городу запустили пять ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. Минобороны сообщило, что четыре ракеты были сбиты, но пятая в результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО) отклонилась от курса и ее боевая часть подорвалась в воздухе над городом. В результате осколки ракеты упали на отдыхающих на пляже людей.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Более 120 человек пострадали в результате удара по Севастополю

В результате удара по городу пострадали более 120 человек, еще пятерых спасти не удалось. Среди последних оказалась девятилетняя дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова. Девочка находилась с родителями на отдыхе во время удара ВСУ.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в результате атаки. По его словам, на пляже работали более 20 бригад скорой. К оказанию помощи подключены специалисты из других регионов России, в том числе Крыма. Также был направлен самолет из Москвы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в связи с обстрелом ВСУ в городе 24 июня объявлен днем траура. Об этом также сообщили в Крыму. Свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Тем временем СК России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

В МИД России призвали секретариат ООН осудить акт терроризма после обстрела ВСУ

Тем временем в МИД России призвали секретариат ООН осудить акт терроризма. Официальный представитель ведомства пообещала добиваться международной реакции на удар ракетами ATACMS по Севастополю.

Могу заверить, что российская дипломатия будет работать на этом направлении еще более упорно, чем это было

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Она также заявила, что данный удар является ритуальным преступлением. Такой вывод дипломат сделала из дат, которые выбирает Киев для нанесения подобных ударов. Так, 23 июня в 2024 году отмечают День Святой Троицы — один из главных праздников православных христиан. По мнению Захаровой, в сущности Киева заключена глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией и русской культурой.

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      Варвара Кошечкина
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