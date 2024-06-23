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15:46, 23 июня 2024Силовые структуры

СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Севастополь

СК возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара ВСУ по Севастополю
СюжетНаселение России:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Севастополя в воскресенье, 23 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь»,— говорится в сообщении.

СК намерен установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к атаке на территорию города. Действиям последних будет дана правовая оценка.

Ранее днем 23 июня губернатор горда Михаил Развожаев сообщил, что над акваторией Черного моря в Севастополе российские военные уничтожили пять воздушных целей. По его словам, осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне. В результате пострадали почти 100 человек, еще троих — одного взрослого и двух детей — спасти не удалось.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала атаку на Севастополь террором против мирного населения. А в МИД пообещали добиться международной реакции на произошедшее.

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