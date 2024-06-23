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17:07, 23 июня 2024Россия

Число жертв атаки ВСУ по Севастополю возросло до пяти

Развожаев: жертвами атаки ВСУ по Севастополю стали пять человек

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Пять человек стали жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю в воскресенье, 23 июня. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев. По его словам, трое из них — дети.

Общее число пострадавших, по информации Развожаева, составляет на данный момент 119 человек. В реанимации находятся пятеро детей.

ВСУ выпустили пять американских ракет ATACMS по Севастополю днем 23 июня. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки ракеты упали на отдыхающих людей. Среди жертв оказалась 9-летняя дочь заммэра Магадана Аверьянова.

В силовых структурах позже сообщили, что ракеты ATACMS были запущены из города Николаева на Украине. На данный момент принимаются меры по ликвидации расчета.

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      Анастасия Алимпиева
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